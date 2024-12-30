Image: Miguel Lagoa / Shutterstock.com 2024Ç¯¤Ï¥²¡¼¥àµ¡´ØÏ¢¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¯É½¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤ï¤µ¤âÂ¿¤¯Î®¤ì¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¸«¤¿¤é¡¢¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¡¢Switch 2°Ê³°¤Ë¤â¡È²¿¤«¤¢¤ë¡É¤ó¤¸¤ã¤Ã¤Æ°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Î¥²¡¼¥àµ¡´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦¤ÇÂç¤­¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤³¤ëÆü¡×¤¬¶á¤¤Àâ¤ò¾§¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Switch 2¤¬