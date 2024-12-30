ËÜÆü12·î30Æü¡Ê·î¡Ë¤Î¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¤Ï¡¢¡Ö»ä¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ÊÇ¯Ëö1»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬ÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈ¤¬10Ç¯°Ê¾å¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·Â³¤±¤Æ¤­¤¿¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î²Ã¸î°¡°Í¤¬¤Ä¤¤¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¡È2ÅÙ¤ÎÌ¤À®Ç¯µÊ±ì¤ÇÂçÅ¾Íî¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿ÀèÀ¸¡É¤È¤·¤Æ¼ø¶È¤ò¹Ô¤¦¡£À¤´Ö¤òÁû¤¬¤»¤¿¤¢¤ÎÊóÆ»¤«¤é18Ç¯¡¢Ì¤À®Ç¯µÊ±ìÁûÆ°¤Î¿¿Áê¤ò´°Á´½é¹ðÇò¡£Å¾Íî¸å¤ÎÃÏ¹ö¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤òÀÖÍç¡¹¤ËÌÀ¤«¤¹¡¢¡È·è°Õ¤Î¼ø¶È¡É¤ËÎ×¤à¡£¶µ¼¼¤Ë¤ÏÃ´Ç¤Ìò¤Î¼ãÎÓÀµ¶³¡Ê¥ª¡¼