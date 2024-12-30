RIZIN10²óÌÜ¤ÎÂç³¢ÆüÂç²ñ¡ÖRIZIN DECADE¡×¤¬31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£Âè1Éô¤Ï¡Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¬¥ë¥·¥¢ vs. °ÂÊÝÎÜµ±Ìé¡×¤Î»î¹ç±ä´ü¤Ë¤è¤ê¾ÃÌÇ¡£Âè2Éô¡ÖÍë¿ÀÈÖ³°ÃÏ¡×¤Ç¤ÏÄ«ÁÒÌ¤Íè·³¤ÈÊ¿ËÜÏ¡Î¨¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥¯¥íー¥º·³¤ÎÁ´ÌÌÂÐ¹³Àï¡¢Âè3Éô¤Î¡ÖYogibo presents RIZIN.49¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥§¥¶ーµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡ÖÎëÌÚÀéÍµ vs. ¥¯¥ì¥Ù¥ë¡¦¥³¥¤¥±¡×¡¢¥é¥¤¥Èµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡Ö¥Û¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥È¥·¡¦¥½¥¦