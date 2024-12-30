¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸µÂçÅýÎÎ¤Ç¡¢100ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥ßー¡¦¥«ー¥¿ー»á¤Ï¡¢¹­Åç¤Ç¤âÊ¿ÏÂ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¸¥ßー¡¦¥«ー¥¿ー»á¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÂçÅýÎÎ¤òÂàÇ¤¤·¤¿3Ç¯¸å¤Î1984Ç¯¤ËÊ¿ÏÂ¸ø±à¤òË¬¤ì¥¢¥Ôー¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ü¸µ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÅýÎÎ¥¸¥ßー¡¦¥«ー¥¿ー»á¡Ö³ËÊ¼´ï¤Ë¤è¤ëÂçµÔ»¦¤¬µ¯¤³¤ê¤¦¤ë¤«¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥êー¥Àー¤Î»ÑÀª¤ä¹ÔÆ°¤À¤±