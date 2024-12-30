²¦²ñÄ¹¤È¤ÎÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡ÊC)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext22Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ë¥×¥íÀ¸³è¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿ÏÂÅÄµ£¡£Áá°ðÅÄÂç»þÂå¤ËÅìµþÏ»Âç³Ø¤ÎÃ¥»°¿¶µ­Ï¿¤ò476¤ËÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ç¤Ï1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î²«¶â´ü¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÆüÊÆÄÌ»»165¾¡¤òµó¤²¤¿µ©Âå¤Îº¸ÏÓ¤Ï¡¢¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤Ê¸½ÌòÀ¸³è¤ò½ª¤¨¤¿º£¡¢²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÁá·ÄÀï¤Çï®¤òºï¤Ã¤¿µìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ëÅÄÃæÂçµ®¡Ê¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê