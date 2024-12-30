¡þÁ´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼Âç²ñ2²óÀïµþÅÔ¹©³Ø±¡15¡½7ÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¡Ê2024Ç¯12·î30Æü²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì¡ËÇ®¤¤Àï¤¤¤Ë²Ö±àÂè3¥°¥é¥¦¥ó¥É¤¬¿Ì¤¨¤¿¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï¤Û¤ÜËþ°÷¡£9Âç²ñ¤Ö¤ê¤ËÀ»ÃÏ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤­¤¿ÅÁÅý¤ÎÀÖ¹õ¥¸¥ã¡¼¥¸¤ÎµþÅÔ¹©³Ø±¡¤¬¡¢Á°²óÂç²ñ¥Ù¥¹¥È8¤ÇB¥·¡¼¥É¤ÎÃæÉôÂç½ÕÆüµÖ¤Ë°ìÊâ¤â°ú¤«¤Ê¤¤¥é¥°¥Ó¡¼¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡£Ëþ°÷¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤ÏÉú¸«¹©¤ò4ÅÙ¤ÎÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤ËÆ³¤­¡¢¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡Ö¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡×¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿»³¸ýÎÉ¼£Áí´ÆÆÄ