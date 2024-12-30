¤ª²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Çºî¤ì¤ë¡Ø0±ß¤ª¤â¤Á¤ã¡Ù5Áª 1.ÌÓ¶Ì¥Üー¥ë ÌÓ¶Ì¥Üー¥ë¤ÏÇ­¤Î0±ß¤ª¤â¤Á¤ã¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Û¤É¡¢Â¿¤¯¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤â¤Á¤ã¤Ç¤¹¡£ ºî¤êÊý¤Ï¤¤¤¿¤Ã¤Æ´ÊÃ±¡£Ç­¤ÎÈ´¤±ÌÓ¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¤ªÅò¤Ë¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¤Ò¤¿¤¹¤é´Ý¤á¤¿¤é´¥Áç¤µ¤»¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£Ç­¤Î¤Ë¤ª¤¤¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢·Ù²ü¿´¤¬¶¯¤¤Ç­¤Ç¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Á¤ä¤¹¤¯¡¢²õ¤ì¤Æ¤âºî¤êÄ¾¤»¤¿¤ê¡¢¿·¤·¤¯ºî¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ ¤¿¤À¤·Ç­