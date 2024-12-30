º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡ØÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¾®³ØÀ¸¤Î²È¤Ç¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æµ¤ÇÛ»Â¤ê¤Ë¤ª¤Á¤Ä¤¤¤¿¤¢¤¤¤Ä¤é¤ÎÏÃ¡Ú¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥È¡¼¥¯·à¾ì¡Û¡Ù¤È¤¤¤¦Óá¤ßtsugumi¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÊÆ°²èÀâÌÀÊ¸¤è¤ê¡Ë¿ù²¼±¦µþ¡Ö12·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â9·î¤Î¥Í¥¿¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÅê¹Æ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¤Í¤§¡Ä ¡Ä¡ÄÃÑ¤òÃÎ¤ê¤Ê¤µ¤¢¤¢¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¡¤¤¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤Ò¤¸¤­¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¤Ç¤¹¡£﻿ÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤Ã