º£·î24Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¾Ã²ÐºÞ¤ò¤Þ¤­¤Ê¤¬¤é¥Ð¥¤¥¯¤ÇÁö¹Ô¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢29ºÐ¤ÎÃË¤é¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»ëÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÅÏÊÕÂÀÃÏÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£·î24Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Î¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·Àû²ó¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¾å¡¢¾Ã²ÐºÞ¤ò¤Þ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ÌµÌÈµö¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·Àû²ó¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢15ºÐ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÅÏÊÕÍÆµ¿