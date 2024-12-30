¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï30Æü¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤«¤éMF¾¾Â¼Í¥ÂÀ(23)¤ÎÉüµ¢¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£2020Ç¯¤ËÀÅ²¬³Ø±à¹â¹»¤«¤é¼¯ÅçÆþ¤ê¤·¡¢¤³¤Î²Æ¤«¤é½ÐÈÖ¤òµá¤á¡¢ÅìµþV¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤­°ÜÀÒ¤Î¾¾Â¼¡£ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·ë²Ì¤³¤½1¥¢¥·¥¹¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆÍÇËÎÏ¤¬Çä¤ê¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È¤·¤ÆÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°¤Ç12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£Íèµ¨¤«¤éµ´ÌÚÃ£¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¼¯Åç¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅ»¤¦¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î23ºÐ¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤¹¤ë¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤ªµ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹