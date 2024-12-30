NSCÂçºå43´üÀ¸¤ÎµÈËÜ·Ý¿Í¡¦¥Ñ¥¯¥æ¥½¥ó»á¤Ï¡¢¾®Ãæ¹â¤Î12Ç¯´Ö¤òÄ«Á¯³Ø¹»¤Ç²á¤´¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¡£¹â¹»3Ç¯»þ¤Ë¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤ËÉë¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¹Ô¤­Àè¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡½¡½¡£¡ÊÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ë¡ö¡ö¡ö¢¨¤³¤Îµ­»ö¤Ï¡ØÌÌÇò¤¯¤Æ¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¡ªÄ«Á¯³Ø¹»¡Ù¡Ê¥Ñ¥¯¥æ¥½¥óÃø¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¼Ò¡Ë¤ÎÆâÍÆ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÉô¤òÈ´¿è¡¿ÊÔ½¸¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛµÈËÜ¶½¶È½êÂ°YouTube¤ÇÄ«Á¯³Ø¹»»þÂå¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥Ñ¥¯¥æ¥½¥ó»á½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇË¬¤ì