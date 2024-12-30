ÅìµþÈþÍÆ³°²Ê¤ÎÅý³ç±¡Ä¹¡¢ËãÀ¸ÂÙ»á¤¬30Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¹â¿Ü¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Î¹â¿Ü¹îÌï±¡Ä¹¡Ê79¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£ËãÀ¸»á¤ÏÁ°Æü¡¢¸¥ÂÎ¼Ì¿¿¤Î¸ø³«¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆSNSÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æ¤ÎÁûÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿½÷À­³°²Ê°å¡¢¹õÅÄ¤¢¤¤¤ß»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤ò¹â¿Ü»á¤ËÍ×ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¹â¿Ü»á¤«¤é¡ÖËÍ¤¬¤«¤Ð¤¦¤Î¤Ï¿®Ç°¤ò»ý¤Ã¤Æ¸É·³Ê³Æ®¤ÎÊý¡¹¤Ç¤¹¡£¾Ð´é¤Ç¼«Ê¬¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿±Ç¤¨¤Ë¸¥ÂÎ¤ò»È¤¦Êý¡¹¤Ë¤Ï¿®Ç°¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÃÇ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£