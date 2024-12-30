ÃæÇ¯ÃË½÷¤ÎÎø°¦¤òÄÉ¤¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤¤¤ÎÎ¤¡×¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤ÎÉñÂæ¤Ï²­Æì¤Î¸ÅÌ±²È¤À¡£Netflix¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡Ê²èÁü¡§Netflix¡ËNetflix¡¢Amazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¡¢Hulu¤Ê¤É¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Í¥Ã¥ÈÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡£»þÎ®¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¡Ö²¿¤ò¸«¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÛ¿®¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¤ÏËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¤½¤ó¤ÊÌÂ¤¨¤ëÆÉ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó