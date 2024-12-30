·ëº§À¸³è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤È¤­¤Ë»îÎý¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢É×¤Î²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¤¹¡£µÁ²ÈÂ²¤È¤è¤¤´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢µÁ²ÈÂ²¤È¤Î´Ø·¸²þÁ±Ë¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£ÁÐÊý¤ÎÎ©¾ì¤ÎÍý²ò¤«¤éµÁ²ÈÂ²¤È¤Î°ã¤¤¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÎ©¾ì¤ä´¶¾ð¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¿´¤¬¤±¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°Õ¸«¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÎÉ¹¥¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÎÌ¤è¤ê¼Á¤¬Âç»ö