£Å£Ò£É¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤ÏÂçÉýÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°½µËö£²£·Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿£±£±·îÃæ´Ö´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â£¸£¹²¯£·£¶£°£°Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£³¡¥£¶¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×£µ²¯£¶£µ£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£²¡¥£´¡ó¸º¡Ë¡¢½ãÍø±×£³²¯£³£¹£°£°Ëü±ß¡ÊÆ±£³£³¡¥£°¡ó¸º¡Ë¤È¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥¯È´¤±´¶¤«¤éÇã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ ¿·µ¬Ï¢·ë»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿£³¼Ò¤¬¹×¸¥¤·¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤¬¿­Ä¹¤·¤¿¤³¤È¤ÇÇä¾å¹â¤ÏÁý¼ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â