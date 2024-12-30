¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/30¡ÛÌ³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç12·î29Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î1½µ´Ö¤ò¡Ö¹ñ²È°¥Åé´ü´Ö¡×¤Ë»ØÄê¡£Ç¯Ëö¤ÎK-POP³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñÈô¹Ôµ¡»ö¸Î¼õ¤±Âç¼êÊüÁ÷¶É¼ø¾Þ¼°Ãæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¢¡´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¡¢±ä´ü¤È¤Ê¤ëÇ¯Ëö¼ø¾Þ¼°¤âÊ£¿ô¤Î¼ø¾Þ¼°¤ä²ÎÍØº×¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ¯Ëö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¹â¤¤´Ú¹ñ·ÝÇ½³¦¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬µÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÂç¼êÊüÁ÷¶É¤Î