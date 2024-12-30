12·î28Æü¡¢Æ£ËÜÈþµ®¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¤ÈÈ¿¶Á¤Î¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼SHOTÆ£ËÜ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÅ´ÈÄ¤À¤·¤Æ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥Ð¥ó¥º¤ä¤ªÆù¤ò¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÜ³ÊÅª¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç³Ú¤·¤á¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¾±»Ê¤µ¤óºî¤ë¤Î¥×¥í¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³è