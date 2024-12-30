Àê½Ñ¸¦µæ²È¡¦¿´Íý¥Æ¥¹¥È¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¾Ï·î°½Çµ¤Î12À±ºÂÀê¤¤¡£2024Ç¯12·î30Æü¡Á2025Ç¯1·î5Æü¤Î±¿Àª¤òÀ¾ÍÎÀêÀ±½Ñ¤ÇÀê¤¤¤Þ¤¹¡£ ¤ª¤¦¤·ºÂ¡¿²´µíºÂ¡Ê4·î20Æü¡Á5·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡Ë ±©º¬¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó²á¤´¤·¤Æ¡ª ¤ª³Ú¤·¤ß¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤¿¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¿Í¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¤¿¤ê¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤òËþµÊ¤Ç¤­¤½¤¦¡ª ¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÇÂÎ¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÆ°¤«¤·¤¿¤ê¡¢Åß¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¿·Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹