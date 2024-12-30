K-POP¤òÃ´¤¦²Î¼ê¤¿¤Á¤¬¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¡¢µñ¿©¾É¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤ÊÀº¿ÀÉÂÍý³ØÅª¼À´µ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂÀ¤Ã¤Æ¤âÁé¤»¤Æ¤â²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤µ¤ì¤ë´Ú¹ñ¥¹¥¿¡¼¤¿¤ÁSBS¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ ¡ÈÂÎ½Å¡É¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ðÇò¡Ù¤Ç¤Ï¡¢K-POP¤òÂåÉ½¤¹¤ë½÷À­¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¸³¶¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÊÐ¤Ã¤¿Èþ¤Î´ð½à¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤ËµÚ¤Ü¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¤Ï¡¢K-POP³¦¤Ç°ì»þÂå¤òÉ÷óÓ¤·¤¿¥­¥à¡¦¥ï¥ó¥½¥ó¡¢KAR