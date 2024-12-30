Ãæ¹ñ¡¦±ÀÆî¾Ê¤ÎÂÚºß·¿´Ñ¸÷¤¬¿Íµ¤¡¢£±¡Á£±£±·î¤Î¡ÖÎ¹µï¡×µÒ¿ô¤Ï£±£¸¡¦£µ¡óÁý±ÀÆî¾Êº«ÌÀ»Ô¤Î´±ÅÏ¸ÅÄÃ¤ò»¶ºö¤¹¤ë´Ñ¸÷µÒ¡£¡Ê12·î8Æü»£±Æ¡¢º«ÌÀ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô/²¦ÀÅðõ¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Òº«ÌÀ12·î30Æü¡ÛÃæ¹ñ±ÀÆî¾ÊÀ¯ÉÜ¿·Ê¹ÊÛ¸ø¼¼¤Ï26Æü¡¢º«ÌÀ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö±ÀÆîÅê»ñ¡×µ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢2024Ç¯1¡Á11·î¤Ë¡ÖÎ¹µï¡×¡ÊÆ±¤¸ÃÏ°è¤Ë°ìÄê´ü´ÖÂÚºß¤·¡¢´Ñ¸÷¤äÀ¸³è¡¢Ê¸²½¤òÂÎ¸³¤¹¤ëÎ¹¹Ô¡Ë¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆ±¾Ê¤òË¬¤ì¤¿Î¹¹Ô¼Ô¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ18.5¡óÁý¤Î321Ëü6300¿Í¤Ë¾å¤Ã