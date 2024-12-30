·ëº§¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥Ã¥×¥ë¤À¤È¡¢ÃËÀ­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÈà½÷¤Î¡ÖÊì¿Æ¥¦¥±¡×¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÃËÀ­¤¬¿Æ¤ËÎø¿Í¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤È¤­¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î½÷À­¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡ÙÃËÀ­ÆÉ¼Ô¤Ø¤ÎÄ´ºº¤ò¸µ¤Ë¡ÖÈà¤ÎÊì¿Æ¤Ë¡Ø²Ç¤Ë¤Û¤·¤¤¡ª¡Ù¤È»×¤ï¤ì¤ë½÷À­¤Î¥¿¥¤¥×£¹¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¥­¥Á¥ó¤ÈÂ©»Ò¤ÎÀ¤ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¡¢¡Ö²È»ö¤ò¤¹¤¹¤ó¤Ç¼êÅÁ¤¦½÷À­¡×¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÊì¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë»Ò¤Ï¡¢¤¹¤´