¤¢¤Ê¤¿¤Ï¼«Ê¬¤ÎÎø¿Í¤äÉ×¤Ë¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¼«Ê¬¤¬²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¼Â¤Ï¤¤¤Þ¤¤¤Á°Õ¼±¤·¤Å¤é¤¯¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤º¤Î¤¦¤Á¤Ë´üÂÔ¤·¤Æµá¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬Îø¿Í¤äÉ×¤Ë²¿¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢Ãµ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿Þ·Á¤¬²¿¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤«¡©¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤º¤Ë¤ªÅú¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£ 1. ¥¤¥äー¥Þ¥Õ 2. ¥Ø