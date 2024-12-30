Ì¡ºÍÆüËÜ°ì¤ò·è¤á¤ëÂç²ñ¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2024¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬12·î22Æü¤ËÀ¸ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯Í¥¾¡¤ÎÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤¬¡¢Âç²ñ»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë2Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Âç²ñ¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È9ÁÈ¤ÈÇÔ¼ÔÉü³è¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿1ÁÈ¡¢·×10ÁÈ¤ÇÁè¤ï¤ì¡¢ºÇ½ª·èÀï¤Ë»Ä¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¥£¥º¤Î3ÁÈ¡£¤½¤Î3ÁÈ¤Î·Ý¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢È¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë3¿Í¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤µ¤ó¡¢¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦ÀîËÌÌÐÀ¡¤µ¤ó¡Ë¤¬