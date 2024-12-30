ÇÐÍ¥¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÀ¤Î°Ìï¡Ê¤ß¤ä¤»¡¦¤ê¤å¤¦¤Ó¡Ë¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! µÜÀ¤LOCKS!¡×¡ÊËè½µ¿åÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£12·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢µÜÀ¤Î°Ìï¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖAnew ¡¼µÜ¾ë¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¼¡×¡ÊSDP¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ø¶È¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ÎµÜÀ¤Î°ÌïµÜÀ¤¡§º£Ìë¤ÏËÍ¤Î1st¼Ì¿¿½¸¡ÖAnew ¡¼µÜ¾ë¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ø¶È¤Ç¤¹¡ª¡ÖAnew¡×¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹