USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.976.788.636.72 1MO10.828.4310.778.11 3MO10.888.1510.968.19 6MO10.777.9910.868.24 9MO10.717.9410.848.32 1YR10.587.9010.778.36 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK9.059.536.55 1MO11.2611.16