¡Ö½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤Î¤Ï 50Ç¯Á°¤Î»þÂå·à¥É¥é¥Þ¡Ø¤Õ¤ê¤à¤¯¤ÊÄáµÈ¡Ù¤Î¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£³Ú²°¤Ç¤è¤¯¥¨¥ë¥ô¥£¥¹¡¦¥×¥ì¥¹¥ê¡¼¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ªÀ¼¤Ç¤·¤¿¡£¼ýÏ¿¸å¤Ï¿·½É¤Î¾Æ¤­Ä»²°¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤½¤ì¤«¤é¤Û¤«¤Î»Å»ö¤Ç¤â»þ¤ª¤ê¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤½¤Î¾ì¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë°õ¾Ý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¡Ø¿·Æü