»ÔÈÎ¤ÎÄË¤ß»ß¤á¤Ï¡¢µÞÀ­¤ÎÄË¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë°ì»þÅª¤ÊÂÐ½è¤È¤·¤ÆÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢ÄË¤ß¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏµÕ¸ú²Ì¤È¤Ê¤ê¾É¾õ¤ò°­²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ú¥¤¥ó¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯ÀìÌç°å¤ÎÅÚ¶¶ÀèÀ¸¤Ë»ÔÈÎÌô¤ÎÉþÍÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÊ¹¤­¤·¤Þ¤·¤¿¡£¢ä²òÇ®ÄÃÄËºÞ¡Ö¥í¥­¥½¥Ë¥ó¤È¥«¥í¥Êー¥ë¤Î°ã¤¤¡×¤È¤Ï¡© ¤É¤Ã¤Á¤òÁª¤Ö¤Ù¤­¡© ´Æ½¤°å»Õ¡§ÅÚ¶¶ ÉÙÈþ»Ò¡Ê¤É¤Ð¤·ÈçÇ¢´ï²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë ÆüËÜÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ãÂç³ØÇ®³¤ÉÂ±¡Ëã¿ì²Ê¡¢¹ñºÝ°åÎÅÊ¡»ã