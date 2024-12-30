Kanishka Singh[¥ï¥·¥ó¥È¥ó £²£·Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥«¥Ê¥À¤Î¥ë¥Ö¥é¥ó¿·ºâÌ³Áê¤È¥¸¥ç¥ê¡¼³°Áê¤Ï£²£·Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤È¥Õ¥í¥ê¥À¤Ç´ØÀÇÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤¬°ÜÌ±¤ä¹çÀ®ËãÌô¥Õ¥§¥ó¥¿¥Ë¥ë¤ÎÊÆ¹ñ¤Ø¤ÎÎ®Æþ¤ò¸º¤é¤µ¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÍèÇ¯£±·î¤Î½¢Ç¤»þ¤Ë¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥ë¥Ö¥é¥ó»á¤Î»öÌ³½ê¤Ï²ñÃÌ¸å¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¾¦Ì³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥é¥È¥Ë¥Ã¥¯»á¡¢ÆâÌ³Ä¹´±¤Ë»ØÌ¾