¥¸¥ß¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤¬»àµî¤·¤¿/David Hume Kennerly/Getty Images¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¸¥ß¡¼¡¦¥«¡¼¥¿¡¼¸µÊÆÂçÅýÎÎ¤¬£²£¹Æü¡¢ÆîÉô¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¡££±£°£°ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»á¤¬ÀßÎ©¤·¤¿Èó±ÄÍøÃÄÂÎ¡Ê£Î£Ð£Ï¡Ë¡Ö¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥«¡¼¥¿¡¼»á¤ÏºòÇ¯£²·î°Ê¹ß¡¢¼«Âð¤Ç½ªËö´ü¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¹¥±¥¢¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±»á¤ÏÌ±¼çÅÞ¤Î¾å±¡µÄ°÷¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢½£ÃÎ»ö¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£¹£·£·Ç¯¤ËÂè£³£¹ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¡£ºßÇ¤Ãæ¤Ë¤ÏÃæÅì