Hyunsu Yim[¥½¥¦¥ë £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñ¹çÆ±ÁÜººËÜÉô¤Ïº£·î¤Î²ü¸·ÎáÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¿¦Ì³¤òÄä»ß¤µ¤ì¤¿Õú¼â±Ù»á¤ÎÂáÊá¾õ¤òÀÁµá¤·¤¿¡£Åö¶É¼Ô¤¬£³£°Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Õú»á¤Î²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤¬ÆâÍð¤ËÅö¤¿¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò¹çÆ±¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤ë·Ù»¡¤È¹â´±ÈÈºáÁÜººÄ£¤ÏÊ£¿ô²ó¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ½ÐÆ¬¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢Õú»á¤Ï±þ¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸½¿¦ÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤¹¤ëÂáÊá¾õÀÁµá¤Ï½é¤á¤Æ¡£¥½¥¦¥ë¤ÎºÛÈ½½ê¤ÏÀÁµá¤ò¼õ¤±¤ÆÂáÊá¾õ¤ò½Ð¤¹¤«¤É¤¦¤«·èÄê¤¹¤ë¡£ÆâÍðºá¤Ï