Êª²Á¹â¡¢ÃÍ¾å¤²¡¢²È·×°µÇ÷¡¢¥¨¥ó¥²¥ë·¸¿ô¡Ä¤³¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬Æü¡¹ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤­¤¿2024Ç¯¡£³Æ¼Ò¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤¬Áê¼¡¤°ÃÍ¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¡¢¾ÃÈñ¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤È¤â¶«¤Ð¤ì¤¿¤¬¡¢²Á³Ê¤¬ÇÜ°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥á¡×¤ÏÇã¤¤Àê¤á¤¬µ¯¤­¤¿¡£·ë²Ì¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÃª¤«¤é¤Ï¥³¥á¤¬¾Ã¤¨¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²ÝÂê¤¬Éâ¤­Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢º£¸å¡¢ÊÆ¤Î²Á³Ê¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¼¡£¡Ö¥³¥á¤¬¤Ê¤¤¡×ÀµÂÎ¤È¡ÖÉÊÇö¤Î¥ï¥±¡×ÆüËÜ¤Ï¿©ÎÁ¼«µëÎ¨¤¬¥«¥í¥ê¡¼´ð½à¤Ç38¡ó¤È