¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î¥¨¥¸¥×¥ÈÂåÉ½FW¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥µ¥é¡¼¤¬29Æü¤Ë5-0¤Ç°µ¾¡¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè19Àá¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥àÀï¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç3ÅÀÌÜ¤òµó¤²2¥¢¥·¥¹¥È¤â·è¤á¤¿¥µ¥é¡¼¤Ï¡¢º£µ¨¥ê¡¼¥°Àï8»î¹çÌÜ¤Î¥´¡¼¥ë&¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°µ­Ï¿¤ò¼ùÎ©¡£¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë8¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î¸ø¼°Àï20¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2°Ì¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤È¤Ï8¥Ý¥¤¥ó¥Èº¹¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ø»ë³¦ÎÉ¹¥¤À¤¬