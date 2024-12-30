Hyonhee Shin[¥½¥¦¥ë £³£°Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ËÌÄ«Á¯¤Î¹ñ±ÄÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¢¤ëÄ«Á¯Ãæ±ûÄÌ¿®¤Ï£³£°Æü¡¢¶âÀµ²¸Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞÁí½ñµ­¤¬£²£¸Æü¤ËÅìÉô¡¦Òù¶ÀÆîÆ»¿·±º¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍÜµû¾ì¤Î½×¹©¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÃÏÊý¤ÎÈ¯Å¸¤Î½ÅÍ×À­¤òÁÊ¤¨¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£¶â»á¤Ïº£¸å£±£°Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËèÇ¯¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£²£°ÃÏ°è¤Ë¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ëÃÏÊýÈ¯Å¸·×²è¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¿·±º¤ÎÍÜµû¾ì¤Ï¤½¤ÎÃæ³ËÅª»ÜÀß¤Ç¡¢¥Û¥¿¥Æ¡¢º«ÉÛ¡¢¥Ê¥Þ¥³¡¢¥¦¥Ë¤Ê¤É¤ÎÍÜ¿£¡¦²Ã¹©¤ò¹Ô¤¦¡£¶â»á¤Ï½×¹©¼°¤Ç¡Ö¤ï¤º