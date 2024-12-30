ÂçÅýÎÎ¤¬ÃÆ³¯¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸¢¸Â¤òÂå¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¼óÁê¤Þ¤ÇÃÆ³¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢À¯¶É¤¬¶ËÅÙ¤ËÉÔ°ÂÄê²½¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢°ÙÂØÁê¾ì¤âÂç¤­¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃíÌÜ¡Û¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¤ÎÇØÃæ¤¬¸«¤¨¤¿¡ÄÆü´Ú¡¢¡ÈÍ¢½Ð³Û¡É¤Îº¹¤½¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñºö¸¦µæµ¡´Ø¤¬´Ú¹ñ·ÐºÑ¤ËÉéÃ´¤òÍ¿¤¨¤ë°­ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤È·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£12·î29Æü¡¢KDI¤¬¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×¤Î¥¤¡¦¥¤¥ó¥è¥óµÄ°÷¤ËÄó½Ð¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢KDI¤Ï¡Ö3¡Á4¡ó¤Î°ÙÂØÊÑÆ°¤ÏÄÌ¾ï¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤È¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥¦