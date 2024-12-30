Åìµþ»þ´Ö10:22¸½ºß Åìµþ¶âÀèÊªDEC 25·î¸Â¡ÊTOCOM¡Ë 1¥°¥é¥à¡á13415.00¡Ê-36.00-0.27%¡Ë £Î£Ù¶âÀèÊªFEB 25·î¸Â¡Ê£Ã£Ï£Í£Å£Ø¡Ë¡Ê»þ´Ö³°¼è°ú¡Ë 1¥ª¥ó¥¹¡á2636.40¡Ê+4.50+0.17%¡Ë ¢¨Åìµþ¶âÀèÊª¤Ï5Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÃÙ¤ì Àè½µËö¤Î¶âÀè¤Î²¼¤²¤¬½ÅÀÐ¡¢»þ´Ö³°NY¶â¤Ï¾®ÉýÈ¿È¯