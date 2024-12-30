É×ÉØ´Ö¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¾®¤µ¤ÊÇÛÎ¸¤ÈÍý²ò¤«¤éÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤ÎÇÛÎ¸¤Î¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤¬¡¢ºÊ¤Î¿´¤ò¿¼¤¯½ý¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ´Ö¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÅµ·¿Îã¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£Ìµ¿À·Ð¤ÊÉ×¤Ø¤ÎÂÐ½èË¡É×¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤¿¤ÀÌÛÇ§¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂÁ©¤¹¤ë¤Ù¤­ÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Áê¼ê¤Ø¤Î´¶¾ð¤ÎÅÁÃ£É×¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢´¶¤¸¤ë´¶¾ð¤ä¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤òÀµ³Î¤ËÉ×¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£É×ÉØ´Ö¤Ç¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±