ÆüËÜÎ¹¹Ô¤Ï¡¢2025Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤ÇÁÈ¿¥²þÀµ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£ÊÑ²½¤¹¤ë»Ô¾ì´Ä¶­¤Ø¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥¦¥§¥Ö»ö¶È¤Î¶¯²½¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Î¿ä¿Ê¡¢¼Ò²ñ²ÝÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÃì¤È¤¹¤ë¡£»ö¶È¶¦ÁÏ¿ä¿ÊËÜÉô¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íºâ³èÍÑ¿ä¿Ê¥Á¡¼¥à¡×¤ò¿·Àß¤¹¤ë¡£Ï«Æ¯ÎÏÉÔÂ­¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢³°¹ñ¿Í¿Íºâ¤Î³èÍÑ¤ò´ð¼´¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¥Ä¡¼¥ê¥º¥à»ö¶ÈËÜÉô¤Ë¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤ë³Æµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤·¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ä¡¼¥ê¥º¥à