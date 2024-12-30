ËèÇ¯¡¢¿·¤¿¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¤ÏÌó6000ºý¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡£ÆÉ½ñ²È¤¬½¸¤Þ¤ëËÜ¤ÎÍ×Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Öflier¡Ê¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¡Ë¡×¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¿ô¤ÎÂ¿¤«¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È20ºý¤ÈÆÃ¤Ë¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿Ãø¼Ô¥Ù¥¹¥È10¤ò¡¢Æ±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÊÔ½¸Éô¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Apichat Noipang¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹ - ¼Ì¿¿¡áiStock.com¡¿Apichat Noipang¢£Í×Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö2024Ç¯¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹½ñ¡×¥Ù¥¹¥È20Âè1°Ì¡§¡Ø¡Ú¿·NISA´°Á´¹¶Î¬¡Û