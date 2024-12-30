2024Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÈá¤·¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬ÆÏ¤­¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Î¼ç¤Ê·ÝÇ½¿Í¤Îë¾Êó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¡¢7¡Á11·î¤ËÂ¾³¦¤·¤¿·ÝÇ½¿Í¡¢ÃøÌ¾¿Í¡£¡ÚÂ¾³¦Æü¡¢Â¾³¦»þ¤ÎÇ¯Îð¡Û¥Ï¥ï¥¤¤ËÆüËÜ¿Í½÷À­¡ÈÆþ¹ñµñÈÝ¡ÉµÞÁý¡Ä¡È³¤³°½Ð²Ô¤®¡ÉÁý²Ã¶È¼Ô¤òÄ¾·â¡Ú¾ÜºÙÈÇ¡Û¢£7·î¡Ú4Æü¡¢73ºÐ¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÀÖÄÍ¿¿¿Í¤µ¤ó¡Ú6Æü¡¢76ºÐ¡ÛÌ¡ºÍ»Õ¤ÎÂçÀ¥¤¦¤¿¤¸¤µ¤ó¡Ú8Æü¡¢91ºÐ¡Û»ÐËåÌ¡ºÍ¥È¥ê¥ª¡Ö¤«¤·¤Þ¤·Ì¼¡×¤ÎÀµ»Ê¾È»Þ¤µ¤ó¡Ú10Æü¡¢51ºÐ¡ÛÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Ì÷Æü¤µ¤ó¡Ú11Æü¡¢35ºÐ¡Û¤ª¾Ð¤¤¥³