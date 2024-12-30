É®¼Ô¤Ï¡¢µÈËÜ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥ª¥«¥ß¾¯Ç¯¡×¤Ç³èÆ°¤¹¤ëËµ¤é¡¢ÃµÄå»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÃµÄåÎò½½¿ôÇ¯¤ÎÃæ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ´ºº¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÄ´ºº·Ð¸³¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶áÇ¯°ÍÍê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤¬¡Ö´ë¶È¤Î¿®ÍÑÄ´ºº¡×¤Ç¤¹¡£Ä´ºº¤ÎÌÜÅª¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ï°ÍÍê¼ç¤ÎÍ×Ë¾¤Ë¤è¤êÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢»ä¤¬Ä´ºº¤·¤¿¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢´ë¶È¿®ÍÑÄ´ºº¤Î¼ÂÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡ÊÃµÄå·Ý¿Í¥ª¥ª¥«¥ß¾¯