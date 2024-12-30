¡þÂè101²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö(2025Ç¯1·î2Æü±ýÏ©¡¢3ÆüÉüÏ©)2025Ç¯1·î2Æü¡¢3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè101²óÈ¢º¬±ØÅÁ¡£´ØÅì³ØÀ¸Ï¢¹ç¥Á¡¼¥à¤ò´Þ¤àÁ´21¥Á¡¼¥à¤Î¶è´Ö¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¬29Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1949Ç¯¤Î½é½Ð¾ì°Ê¹ß¡¢77Ç¯Ï¢Â³77²óÌÜ¤ÎÈ¢º¬Ï©¤È¤Ê¤ëÆüËÜÂÎ°éÂç³Ø¡£Í½Áª²ñ¤Ï4°Ì¤ÇËÜÁªÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ±ØÅÁ¤Ç1¶è¶è´Ö¾Þ¤ÎÊ¿ÅçÎ¶ÅÍÁª¼ê(3Ç¯)¤¬1¶è¤ËÅÐÏ¿¡£Á°²ó¤â1¶è¤òÁö¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶è´Ö23°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ÎÁö¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ