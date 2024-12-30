¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥¤¥ä¡¼¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤Ê¤ë2024Ç¯Ëö¡¢¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¤â¤¦1¤Ä¤ÎÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Î²Ú¤ä¤®¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤¿¡£¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÂçÀ»Æ²¤ÎºÆ³«¤Ç¤¢¤ë¡£Âçµ¬ÌÏ²ÐºÒ¤«¤é5Ç¯¤¬¤¿¤Á¡¢¤Ä¤¤¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ÇµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÈÃÏ²¼¤«¤éÈ¯·¡¤µ¤ì¤¿Ææ¤Î°äÂÎ¡É¤À¡£Æ¬³¸¹ü¤ÏÈ¾Ê¬¤ËÀÚÃÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ö°ìÂÎ¡¢Ã¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¢£ÃæÀ¤¤Î¥Î¡¼¥È¥ë¥À¥àÂçÀ»Æ² ¼Â¤Ï¡È¥«¥é¥Õ¥ë¡É¤À¤Ã¤¿¡©¡Ö¥Ñ¥êÈ¯¾Í¤Î