»ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¿åÌî¹¯»Ò¤È¿½¤·¤Þ¤¹¡£50Âå¡¢ÈóÀµµ¬¡¢Ã±¿ÈÀ¤ÂÓ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·Ð¸³¤Ê¤·¡£¤½¤ó¤Ê»ä¤¬ÃÛ42Ç¯¤ÎÃÄÃÏ¤Ç¼êÃµ¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÍý»öÄ¹¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤¿1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£3²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢Íý»öÄ¹½¢Ç¤Ä¾¸å¤ÎÃÇ¿å¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¡ªÌ¾¤Ð¤«¤ê¤ÎÍý»öÄ¹¡á»ä¤Ï¤Ò¤¿¤¹¤é¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£ÃÄÃÏ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Ê¤é¤ÌÃÄÃÏ¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó½»¿Í¤¿¤Á¤Ç¤·¤¿¡£¢£Á°²ó¤Þ¤Ç¤Î¤¢¤é¤¹¤¸¿åÌî¤¬Êë¤é¤¹¤Î¤Ï1980Ç¯Âå¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¸øÃÄ¤ÎÊ¬¾ù