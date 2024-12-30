Nandita Bose[¥¦¥§¥¹¥È¥Ñ¡¼¥à¥Ó¡¼¥Á¡ÊÊÆ¥Õ¥í¥ê¥À½£¡Ë £²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥È¥é¥ó¥×¼¡´üÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£¸Æü¡¢ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÅÙ¤Êµ»Ç½¤òÍ­¤¹¤ë³°¹ñ¿Íµ»½Ñ¼Ô¸þ¤±½¢Ï«¥Ó¥¶¡Ö£È¨¡£±£Â¡×¤ÎÀ©ÅÙ¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£Æ±À©ÅÙ¤ÎÂ¸Â³¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëÃøÌ¾¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤é¤ËÊâÄ´¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î»ö¶È¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤Î£È¨¡£±£Â¤ò»È¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤À©ÅÙ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£