´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¤ÎÌ³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡¦KIA¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬Åë¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¤È30Æü¤Þ¤Ç¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÆîÆ»ÆüÊó¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£Î¹µÒµ¡»ö¸Î¤Ï29Æü¸áÁ°9»þº¢¤ËÈ¯À¸¡£¾èµÒ¾è°÷·×181¿Í¤ò¾è¤»¤¿´Ú¹ñ¤Î¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡¤¬Ì³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¡¢¶õ¹Á¤Î³°ÊÉ¤Ë·ãÆÍ¤·¤ÆÇúÈ¯¡¢±ê¾å¤·¤¿¡£¾ÃËÉÅö¶É¤Ï179¿Í¤Î»àË´¤ò³ÎÇ§¡£µ¡ÂÎ¤Î¸åÉô¤«¤é¾è°÷2¿Í¤¬µß½õ¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÆîÆ»ÆüÊó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î