´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖIVE¡×¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¡¢ÆüËÜ»þ´Ö29Æü¸áÁ°9»þ¤´¤í¤ËÆ±¹ñ¤ÎÌ³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤Çµ¯¤­¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡¤ÎÇúÈ¯¡¦±ê¾å»ö¸Î¤ò¼õ¤±¡¢ÅöÆü¤ÈÍâÆü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸ø³«¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£IVE¤Î¤Û¤«¡ÖSEVENTEEN¡×¡ÖBSS¡×¤Ê¤É¡¢K-POP¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸ø³«Ãæ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¾èµÒ¾è°÷·×181¿Í¤ò¾è¤»¤¿¥Á¥§¥¸¥å¹Ò¶õµ¡¤Ï¡¢Ì³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÃåÎ¦¤Ë¼ºÇÔ¤·¶õ¹Á¤Î³°ÊÉ¤Ë