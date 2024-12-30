Bart MeijerLisa Barrington[£²£¹Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ´Ú¹ñ¡¦Ì³°Â¡Ê¥à¥¢¥ó¡Ë¹ñºÝ¶õ¹Á¤ÇÎ¹µÒµ¡¤¬ÃåÎ¦»þ¤Ë±ê¾å¤·¤Æ¾èµÒ¾è°÷£±£·£¹¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤Ç¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤«¤é¤ÏÄ»¤¬¾×ÆÍ¤¹¤ë¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¸¶°ø¤È¤¹¤ëÅö¶É¤ÎÀâÌÀ¤òµ¿Ìä»ë¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤¿¥Ó¥Ç¥ª±ÇÁü¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¹Ò¶õµ¡¤Ï¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥®¥¢¡Ê¹ßÃåÁõÃÖ¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ÇÆ¹ÂÎÃåÎ¦¤·¤Æ³êÁöÏ©¤òÄ¾¿Ê