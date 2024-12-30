Timour Azhari[£²£¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ï£²£¸Æü¡¢Èó¸ø¼°¥ë¡¼¥È¤ÇÉÔË¡Æþ¹ñ¤·¤¿¥·¥ê¥¢¤Î¾­¹»¤ÈÊ¼»ÎÌó£·£°¿Í¤òËÜ¹ñ¤ËÁ÷´Ô¤·¤¿¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¼£°ÂÅö¶É¼Ô¤È±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥·¥ê¥¢¿Í¸¢´Æ»ëÃÄ¡Ê£Ó£Ï£È£Ò¡Ë¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£º£·î£¸Æü¤Î¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢Êø²õ¸å¡¢Â¿¤¯¤Î¥·¥ê¥¢¹â´±¤ä¥¢¥µ¥ÉÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÂ¦¶á¤é¤¬ÎÙ¹ñ¥ì¥Ð¥Î¥ó¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¡£¥ì¥Ð¥Î¥ó¼£°ÂÅö¶É¼Ô¤È£Ó£Ï£È£Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³¬µé¤Î·³¿Í¤¬¥ì¥Ð¥Î¥óËÌÉô¤Î¥¢¥ê¥À¸¡Ìä½ê¤ò·ÐÍ³