2024Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£»ö·ï¤ÎÅö»ö¼Ô¤Ø¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÅöÁ³Âç¤­¤¤¤¬¡¢Ë¡Îá¤Î²ò¼á¤¬±Ô¤¯Áè¤ï¤ì¤ë¤Ê¤ÉÀìÌç²ÈÃíÌÜ¤ÎÈ½·è¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÊóÆ»¤Ê¤É¤Ç¼Ò²ñÅª¼ªÌÜ¤ò½¸¤á¤¿È½·è¤â¤¢¤ë¡£°ìÈÌÌ±»ö»ö·ï¤ä²È»ö»ö·ï¤Î¤Û¤«¡¢·º»ö»ö·ï¤ä´ë¶ÈË¡Ì³¤Þ¤ÇÉý¹­¤¯¼ê¤¬¤±¤ë¿ÀÈøÂºÎéÊÛ¸î»Î¤Ë¡¢Ë¡Áâ³¦¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¼Ò²ñÅª¤ËÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃøÌ¾¤ÊÈ½·è¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë²è´üÅª¤À¤È´¶¤¸¤¿»öÎã¤ò¸·Áª¤·¤Æ¡¢È½·è¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿