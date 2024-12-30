¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê1¥É¥ë¡á157.32±ß¡ÊÁ°ÆüÈæ+0.62±ß¡Ë ³ä¹â¥¾ー¥ó¡§158.15¤è¤ê¾å ¸½ÃÍ¡§157.76 ³ä°Â¥¾ー¥ó¡§156.49¤è¤ê²¼ ²áµî5±Ä¶ÈÆü¤ÎÍýÏÀ²Á³Ê 2024/12/27156.71 2024/12/26157.22 2024/12/25156.99 2024/12/24156.63 2024/12/23155.82 ¡ÊÃí¡Ë¥É¥ë±ßÍýÏÀ²Á³Ê¤È¤Ï¡© ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥·¥°¥Ê¥ë¤Ç¤¹¡£¶âÍøº¹¡¢¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò´ª°Æ¤·¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¤Ç¼«Æ°Åª¤Ë·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹